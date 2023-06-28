ВОЙНА В Украине НАТО готово защищаться от "москвы и минска" - Столтенберг

2023-06-28 20:04

 

Генсек альянса предположил, что часть боевиков пвк "вагнер" может перебраться в беларусь вместе с евгением пригожиным. Однако НАТО дал четкий сигнал кремлю и минску, что будет защищать каждого союзника, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам генсека альянса, пока рано делать выводы о последствиях того, что главарь ЧВК "вагнер" евгений пригожин переместился в беларусь. Вероятнее всего, часть его сил также будет размещена там, предположил Столтенберг.

Цитата

"Что совершенно ясно, так это то, что мы послали четкий сигнал москве и минску, что НАТО существует для защиты каждого союзника и каждой пяди натовской территории. Мы уже увеличили наше военное присутствие в восточной части альянса, и на предстоящем саммите примем новые решения по дальнейшему укреплению нашей коллективной обороны", - сказал генсек по итогам встречи с лидерами ряда государств - членов альянса в Гааге.

Дополнение

В ответ на войну рф в Украине НАТО развернула многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Они дополняют четыре, ранее развернутые в трех странах Балтии и Польше. Германия уже заявила, что хочет дополнительно разместить 4000 солдат в Литве на постоянной основе.

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