ВОЙНА В Украине Контрразведка СБУ по горячим следам задержала корректировщика ракетного удара по кафе в Краматорске

2023-06-28 14:31

Контрразведка СБУ по горячим следам задержала агента спецслужб московии, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, пишет пресс-служба СБУ.

"Установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба рф (более известного как ГРУ). 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе, и зафиксировать наличие там посетителей. Для выполнения враждебного указания агент гру осуществил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке. Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди", - говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что вражеский агент - житель Краматорска, работник газотранспортного предприятия.

"Ранее его дистанционно завербовало российское гру, а во время полномасштабного вторжения "активировало" и определило задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске. Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения", - сообщает пресс-служба.

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