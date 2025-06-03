ВІЙНА В Україні Історична демілітаризація рашистів – стали відомі детали спецоперації СБУ "Павутина"

2025-06-03 10:26

Служба безпеки України уразила 41 російський літак стратегічної авіації на чотирьох військових аеродромах в тилу рашистів. Про це заявив голова спецслужби генерал-лейтенант Василь Малюк, повідомила пресслужба СБУ.

За його словами, унаслідок ударів дронами був уражений 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію Павутина понад півтора року.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах рф – Бєлая, Дягілєво, Олєнья та Іваново, і завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф", – підкреслив Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів.

За словами голови СБУ, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних автомобілях. У потрібний момент дахи будинjxків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами", – заявив Малюк.

Він подякував усім співробітникам СБУ, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.