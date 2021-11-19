Коронавирус В Минздраве завили, что Украина прошла пик осенней волны коронавируса, но существует угроза...

2021-11-19 13:45

В МОЗ заявили, что Украина прошла пик заболеваемости волны коронавируса, но существует угроза повторной вспышки.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, две недели подряд постепенно снижается количество новых случаев заражения, количество госпитализаций, и несколько дней число выздоровевших превышает число новых случаев.

"Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению. Одновременно, мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - добавил Ляшко.