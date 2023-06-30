Политика МИД Китая поддержал заявление своего посла в ЕС о восстановлении целостности Украины в границах 1991 года

2023-06-30 16:31

У Міністерстві закордонних справ Китаю не заперечили заяву свого посла у Євросоюзі про те, що КНР може підтримати цілі України з приводу відновлення своєї територіальної цілісності у кордонах 1991 року.

Про це повідомлили інформагенції з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін.

"Позиція Китаю щодо української кризи ( так у Китаї досі називають війну - ред.) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", - сказала Мао Нін.

Нагадаємо, днями посол КНР у Євросоюзі Фу Цун зазначив, що Китай може підтримати прагнення України відновити свою територіальну цілісність, включно з Кримом.

"Я не розумію, чому б і ні", - відповів Фу Цун на питання про підтримку цілей України, включно з поверненням територій, які зараз окуповані Росією. Він зазначив, що Китай поважає територіальну цілісність усіх держав та виступає за мир.

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