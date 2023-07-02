ВОЙНА В Украине Кулеба – немецким политикам накануне саммита НАТО: Не повторяйте ошибку Меркель

2023-07-02 11:30

 

В преддверии саммита НАТО Кулеба обратился к Германии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не повторять "ошибку Меркель" и не блокировать Украине путь в Североатлантический альянс. Комментарий министра прозвучал в интервью немецким СМИ на фоне подготовки к предстоящему саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе менее чем через две недели.

По мнению Кулебы, выступив против движения Украины в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, бывший канцлер "открыла дверь вторжению России в Грузию и оккупации Крыма".

"Если бы Украина уже была членом НАТО в 2014 году, не было бы аннексии Крыма, войны на Донбассе и полномасштабного нападения на всю страну", — подчеркнул он.

Он добавил, что Украина не рассчитывает на членство в НАТО во время войны, однако заявил, что после войны для Европы было бы самоубийством не принять Украину в Альянс, ведь это может повлечь за собой очередную волну агрессии.

"Единственный способ закрыть двери для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - это вступление Украины в НАТО", - уверен Кулеба.

Он пояснил, что вступление Украины в НАТО является путем мира, ведь в таком случае Россия не посмеет снова напасть на Украину. По его словам, Украина разгрузит Германию и другие страны НАТО по обороне восточного фланга.

"Мы возьмем это бремя на свои плечи", — заявил министр иностранных дел.

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