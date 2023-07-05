Мир Марк Милли заявил, что в перспективе треть современной армии будут составлять боевые роботы

2023-07-05 15:38

У найближчі 10-15 років приблизно третина найсучасніших збройних сил світу буде роботизованою, — голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Американський генерал наголосив, що США працюють над впровадженням високих технологій та штучного інтелекту для використання військовими.

"Ми робимо це не для того, щоб вести війну, а для того, щоб стримати війну великих держав. Ми знаємо, що наші опоненти використовуватимуть ці технології проти нас. За оцінками експертів — можливо вже за п'ять років. Тому нам вигідно дістатися туди першими", — заявив Міллі.

Він додав, що штучний інтелект вже у найближчому майбутньому матиме "фундаментальний вплив" на ведення війни. Зокрема, генерал зазначає, що робототехніка відіграватиме все більшу роль у безпілотних апаратах — повітряних, морських і наземних. Міллі наголосив, що той час, коли танки та військово-морський флот не потребуватимуть екіпажу, "стрімко наближається".