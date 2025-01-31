Политика Пентагон начал расследование в отношении генерала Марка Милли - могут лишить звания и всех регалий

2025-01-31 13:30

Пентагон отменил доступ к службе безопасности и личной охране генералу США в отставке, бывшему главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли. Также поручено начать в отношении него расследование. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение Управлению генерального инспектора Министерства обороны США начать расследование поведения Милли с целью определения целесообразности повторного возобновления оценивания принадлежащего Милли воинского звания.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил "отдать под трибунал" генерала Марка Милли за то, что он сдерживал переговоры с Китаем. Фото Милли было удалено из Пентагона в скором времени после возвращения Трампа в Белый дом.

Как известно, бывший президент США Джо Байден за несколько часов до своего ухода с должности превентивно помиловал ряд людей, которым Дональд Трамп грозил отомстить. Среди тех, кого решил защитить Байден, был и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Байден заявил, что Милли и иные с ним лица "не заслуживают того, чтобы стать объектом необоснованного и политически мотивированного преследования".