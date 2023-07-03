ВОЙНА В Украине ЕС может пойти на уступки рф, возобновив доступ к SWIFT ради "зерновой сделки" – FT

2023-07-03 16:05

"Россельхозбанк", который может получить доступ, тесно связан с Патрушевым, сыгравшим важную роль в развязывании РФ войны против Украины.

На фоне полномасштабной войны, развязанной против Украины, крупнейшие банки РФ потеряли доступ к международной межбанковской системе SWIFT. Теперь враг называет восстановление доступа "Россельхозбанка" к системе условием продления зернового соглашения, и в ЕС рассматривают такую возможность, пишет Financial Times.

По информации источников FT, официальные лица оценивают законность и возможность реализации плана, в соответствии с которым "Россельхозбанк", принадлежащий Кремлю, отделит дочернюю компанию, которая сможет восстановить связь со SWIFT.

Официальные лица отмечают, что угрозы России разорвать соглашение на этот раз оказались более серьезными, чем во время предыдущих переговоров. С целью продления соглашения в блоке пытаются согласовать различные меры, рассматривая смягчение санкций в отношении конкретных российских компаний или предоставление РФ разрешения на экспорт определенных товаров по территории блока.

Изъятие "Россельхозбанка" из-под санкций также обсуждалось лидерами ЕС на саммите в Брюсселе на прошлой неделе. Это рассматривают как потенциальный способ убедить Москву продлить зерновое соглашение, позволившее возобновить экспорт зерна из Украины, после истечения срока его действия 17 июля.

Сторонники идеи пойти на уступки и выполнить требование РФ относительно доступа к SWIFT называют ее "наименее плохим вариантом" решения проблемы, говорят источники издания. В то же время вопрос осложняется тем, что "Россельхозбанк" полностью принадлежит российским властям, бывший исполнительный директор банка Дмитрий Патрушев является нынешним министром сельского хозяйства, а его отец Николай Патрушев – помощником российского диктатора Владимира Путина и секретарем Совета Безопасности РФ, сыгравшим важную роль в развязывании войны против Украины.

Выход РФ из зернового соглашения - что надо знать

В июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН была подписана зерновая сделка, которая позволила Украине возобновить остановленный на фоне войны экспорт продовольствия через черноморские порты. Это соглашение неоднократно продлевали несмотря на постоянные угрозы Москвы выйти из него и препятствование агрессора процессу инспектирования судов.

Последний раз соглашение было продлено 17 мая – сроком на два месяца. Уже 26 мая Россия в очередной раз озвучила угрозы выйти из зерновой сделки. Агрессор также выдвинул ряд требований. В частности, РФ требует подключения "Россельхозбанка" к международной межбанковской системе SWIFT, оправдывая это тем, что санкции якобы блокируют ее сельхозэкспорт. Кроме этого, враг требует обеспечения транзита российского аммиака по территории Украины. Оба предложения враг обсуждал с представителями ООН. В организации предложили Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для обсуждения транзита аммиака.