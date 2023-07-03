"Можно ходить по песку": Ермак показал фото Днепра после подрыва Каховской ГЭС

Каховское водохранилище после подрыва ГЭС превращается в реку.
Уровень воды в реке Днепр в районе Запорожья после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра. Вода взошла так сильно, что можно ходить по песку.
Фото в подтверждение этого опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
На обнародованном фото видны люди, которые переходят Днепр фактически по песку. Также на фото видна плотина Днепровской ГЭС на фоне.
"Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС".
Ситуация после подрыва Каховской ГЭС
После подрыва россиянами Каховской ГЭС на утро 1 июля уровень воды в Днепре возле Херсона вошел в естественное русло. Подтопленными остаются 18 населённых пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.
Добавим, Каховское водохранилище после подрыва ГЭС превращается в реку. Водохранилище пересыхает и ежедневно теряет площадь водной поверхности.
Журналисты-расследователи установили, кто именно из российских военных контролировал Каховскую ГЭС, чьи команды они выполняли и о чем говорили при подрыве дамбы.