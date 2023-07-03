ВОЙНА В Украине "Можно ходить по песку": Ермак показал фото Днепра после подрыва Каховской ГЭС

2023-07-03 21:37

 

Каховское водохранилище после подрыва ГЭС превращается в реку.

Уровень воды в реке Днепр в районе Запорожья после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра. Вода взошла так сильно, что можно ходить по песку.

Фото в подтверждение этого опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

На обнародованном фото видны люди, которые переходят Днепр фактически по песку. Также на фото видна плотина Днепровской ГЭС на фоне.

"Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС".

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС на утро 1 июля уровень воды в Днепре возле Херсона вошел в естественное русло. Подтопленными остаются 18 населённых пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.

Добавим, Каховское водохранилище после подрыва ГЭС превращается в реку. Водохранилище пересыхает и ежедневно теряет площадь водной поверхности.

Журналисты-расследователи установили, кто именно из российских военных контролировал Каховскую ГЭС, чьи команды они выполняли и о чем говорили при подрыве дамбы.

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