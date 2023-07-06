ВОЙНА В Украине фото На крыше энергоблока ЗАЭС появились новые неизвестные объекты

2023-07-06 16:05

 

Спутник зафиксировал появление новых неизвестных объектов на крыше IV энергоблока Запорожской атомной электростанции, о минировании которого сообщал Генштаб.

Как сообщает Русская служба "Радио Свобода", появление новых объектов подтведжируют спутниковые фото Planet Labs, датированные 5 июля.

"Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше. С уверенностью можно говорить лишь о том, что объектов нет ни на одном другом спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года.

Напомним, что украинский Генштаб сообщал, что заминирована также крыша III энергоблока.

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