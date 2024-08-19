Политика Зеленский: роССия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

2024-08-19 22:15

Президент Украины заявил, что российская оккупация ЗАЭС представляет угрозу радиационной безопасности. Зеленский отметил необходимость возвращения станции под украинский контроль для обеспечения безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупация Запорожской АЭС представляет угрозу радиационной безопасности, и подчеркнул необходимость возвращения станции под украинский контроль для обеспечения безопасности.

Уже более двух лет российский оккупант контролирует крупнейшую в Европе атомную станцию - Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира. россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС. Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и в целом возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул, что в течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов. «И так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС», - подчеркнул Зеленский.