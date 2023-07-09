ВОЙНА В Украине В Сватово оккупанты охотятся на "бесхозные" квартиры и машины с украинскими номерами

2023-07-09 12:30

Во временно оккупированном городе Сватово Луганской области россияне ведут учет пустой недвижимости, требуют документы для подтверждения права собственности, ищут дома тех, кто выехал в безопасные регионы Украины или за границу. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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«Охотятся не только на пустые дома, но и на машины с украинскими номерами. Оккупационные власти усилили соответствующие дорожные рейды на захваченных в прошлом году территориях – проверяют на трассах и в гаражах. Проводят "беседы" и направляют в ближайшее мрео», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что помогают с учетом квартир, где не живут хозяева, местные коллаборанты. Они же и расселяют россиян в дома эвакуированных.

Также оккупанты заставляют быстрее менять украинские автомобильные номера.

Дополнение

На Луганщине также россияне увеличили количество авиаударов по селам.

Захватчики не прекращают уничтожать деоккупированные населенные пункты, их не останавливает то, что в этих селах остается гражданское население.

Вчера авиация оккупантов «работала» в районах Новолюбовки, Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Дибровы – почти по всей линии фронта.

Атаковать враг пытался в направлении Стельмаховки и Новоселовского, но наткнулся на жесткое сопротивление наших защитников и вынужден был вернуться на ранее занятые позиции.