ВОЙНА В Украине Саммит НАТО в Вильнюсе: второй день встречи лидеров стран Альянса может стать для Украины судьбоносным

2023-07-12 08:24

В литовской столице Вильнюсе стартовал второй день саммита НАТО, который может стать судьбоносным для Украины, благодаря историческому решению о членстве страны в Альянсе.

Согласно сообщениям мировых СМИ и заявлениям Йенса Столтенберга, на саммите НАТО по Украине могут согласовать такие шаги:

совместная декларация стран НАТО, в частности «большой четверки» — США, Великобритании, Франции и Германии — о двусторонних гарантиях безопасности для Украины от каждой из стран на период, пока Украина остается вне НАТО (речь идет об обязательствах поставок оружия, обучения украинских войск, обмена разведданными, помощи в реформировании оборонной политики и т. д.);

«программа практической поддержки», чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между ВСУ и силами НАТО;

решение о создании Совета Украина-НАТО — «платформы для проведения консультаций и принятия решений»;

официальная отмена ПДЧ для Украины на пути в НАТО — наиболее спорный вопрос о формулировке перспективы членства Киева.

Сегодня ожидается прибытие президента Владимира Зеленского. Украина хочет избавиться от призрака Бухарестского саммита 2008-го – получить политическое приглашение в Альянс и конкретику по процедуре вступления. И Киев уже заручился письменной поддержкой 23 из 31 членов НАТО.

Напомним, сейчас уже 89% украинцев выступают за членство Украины в НАТО. Лишь 18% граждан Украины готовы отказаться от вступления в Альянс ради наступления мира и окончания войны.

Собеседники FT сообщили, что в обсуждаемом официальными лицами проекте коммюнике саммита НАТО говорится, что «будущее Украины — в НАТО», подчеркивая, что это может измениться до согласования всеми членами.

В проекте текста также отмечено, что союзники «признают, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции» вышел «за пределы необходимости Плана действий по членству» в том, что касается официального процесса вступления в НАТО, и отмечается, что Киев «совершил значительный прогресс» в проведении реформ.

Ранее на саммите стало известно, что Украина получит новейшие ракеты большой дальности. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине новые ракеты, «способные наносить глубокие удары». Об этом сообщает телеканал LCI. Как пишет Le Mond, речь идет о ракетах SCALP.

Макрон добавил, что принял решение передать Украине такие дальнобойные ракеты, чтобы помочь контрнаступление ВСУ и обороне украинской территории.