Политика КНДР цинично назвала декларацию саммита НАТО "незаконным документом" и пригрозила Западу

2024-07-14 12:30

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи назвали декларацию саммита НАТО, на который союзники Украины осудили передачу КНДР оружия в РФ, так называемым "незаконным документом". Вдобавок, Пхеньян пригрозил Вашингтону и его союзниками "стратегическим противодействием".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД КНДР, которое опубликовано северокорейским государственным информагентством KCNA.

"Декларация Вашингтонского саммита, подготовленная и обнародованная 10 июля, доказывает, что США и НАТО представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности", - считают в северокорейском МИД.

В ведомстве "решительно осудили и отвергли декларацию", назвав ее так называемым "незаконным документом", которая, мол, "нарушает законные права независимых суверенных государств, и конфронтационную программу, разжигающую новую холодную войну и военное противостояние в глобальном масштабе".

"Действия США к расширению военных блоков являются злостной первопричиной серьезной угрозы региональному миру, чрезвычайного обострения среды международной безопасности и разгара мировой гонки вооружений. Прежде чем переложить на другие страны ответственность за ухудшение безопасности в Европе и Атлантике, США должны будут прояснить, кто постоянно разрушал среду безопасности в Европе в последние десятилетия из-за безрассудной политики НАТО по продвижению и расширению на восток", - нафантазировали в КНДР.

Там также "торжественно предупредили", что "придерживающаяся США стратегия глобализации НАТО, безусловно, может создать опасность мировой войны".

"КНДР никогда не пропустит и не избежит нависшей серьезной угрозы, но будет тщательно сдерживать агрессию и угрозу войны с помощью более мощного уровня стратегического противодействия и защищать мир и безопасность в регионе и остальном мире", - цинично добавили в Пхеньяне.

Декларация саммита НАТО

Напомним, что по итогам саммита НАТО, состоявшегося с 9 по 11 июля в Вашингтоне, страны-члены Альянса приняли итоговую декларацию. В ней среди прочего упоминаются страны, способствующие российской агрессии против Украины. Среди них Северная Корея.

Как известно, КНДР активно производит оружие для РФ и осуществляет поставки россиянам. Так, по подсчетам Южной Кореи, Пхеньян отправил Москве контейнеры, которые могут вместить около 5 миллионов артиллерийских снарядов.

Также во время атак по Украине оккупанты используют, в том числе, северокорейские баллистические ракеты.

Вдобавок, недавно в СМИ появилась информация, что Пхеньян собрался отправить в оккупированные районы Донецкой области свои строительные и инженерные силы для поддержки российских захватчиков.