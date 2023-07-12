ВОЙНА В Украине До 33000 гривен: украинцы смогут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ в 2023 году

2023-07-12 20:48

 

В Украине в настоящее время насчитывается около 8 миллионов внутренних переселенцев, часть из которых нуждается в финансовой помощи.

Если ВПЛ выполнят определенные условия, то могут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ.

Выплаты от ООН

Денежная помощь предоставляется уязвимым категориям украинцев, пострадавших от войны и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в некоторые регионы Украины.

Размер денежной помощи составляет 2220 гривен на одного человека, а выплачиваются средства в течение трех месяцев.

Для оформления помощи нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту" с заявлением.

Выплаты от ЮНИСЕФ

Программа финансовой помощи "Совместно" от ЮНИСЕФ поддерживает многодетные семьи, пострадавшие от войны. Им тоже выплачивали по 2200 гривен ежемесячно, но не более чем на 5 человек. С 14 августа 2022 года регистрация на денежную программу остановлена, ведь организация продолжает обработку заявок, которые поступили ранее.

Также в ЮНИСЕФ отметили, что сейчас выплачиваются средства семьям, успевшим подать заявки до приостановки регистрации. В настоящее время организация занимается проверкой заявок, отправленных украинцами еще в 2022 году.
Какую денежную помощь еще можно оформить

Украинцы также могут получить 6 600 гривен единовременной помощи, если они относятся к следующим категориям:

  • семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
  • многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
  • беременные и кормящие грудью женщины;
  • женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
  • лица старше 50 лет с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Для регистрации необходимо обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Затем отправить в чат-бот в Viber или Telegram следующие документы:

  • первая и вторая странички паспорта;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.
  • справка о прописке (если у вас есть ID-карта).

При этом стоит подчеркнуть, что выплаты получат только жители таких областей:

  1. Киевская,
  2. Харьковская,
  3. Сумская,
  4. Николаевская,
  5. Херсонская,
  6. Луганская,
  7. Донецкая,
  8. Житомирская,
  9. Запорожская,
  10. Черниговская.

 

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