До 33000 гривен: украинцы смогут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ в 2023 году

В Украине в настоящее время насчитывается около 8 миллионов внутренних переселенцев, часть из которых нуждается в финансовой помощи.
Если ВПЛ выполнят определенные условия, то могут получить выплаты от ООН и ЮНИСЕФ.
Выплаты от ООН
Денежная помощь предоставляется уязвимым категориям украинцев, пострадавших от войны и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в некоторые регионы Украины.
Размер денежной помощи составляет 2220 гривен на одного человека, а выплачиваются средства в течение трех месяцев.
Для оформления помощи нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту" с заявлением.
Выплаты от ЮНИСЕФ
Программа финансовой помощи "Совместно" от ЮНИСЕФ поддерживает многодетные семьи, пострадавшие от войны. Им тоже выплачивали по 2200 гривен ежемесячно, но не более чем на 5 человек. С 14 августа 2022 года регистрация на денежную программу остановлена, ведь организация продолжает обработку заявок, которые поступили ранее.
Также в ЮНИСЕФ отметили, что сейчас выплачиваются средства семьям, успевшим подать заявки до приостановки регистрации. В настоящее время организация занимается проверкой заявок, отправленных украинцами еще в 2022 году.
Какую денежную помощь еще можно оформить
Украинцы также могут получить 6 600 гривен единовременной помощи, если они относятся к следующим категориям:
Для регистрации необходимо обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Затем отправить в чат-бот в Viber или Telegram следующие документы:
При этом стоит подчеркнуть, что выплаты получат только жители таких областей: