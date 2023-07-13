ВОЙНА В Украине Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование

2023-07-13 17:37

 

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование.

Источник: обновленные данные немецкого правительства

Детали: В частности в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:

  • 6 установок Gepard
  • 3230 снарядов калибра 155-мм
  • 1184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм
  • мост для мостоукладчика Biber
  • мостоукладчик Biber
  • 5 защищенных автомобилей для защиты границ
  • 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
  • седельный тягач 8x8 HX81
  • четыре полуприцепа
  • 24 192 боеприпаса калибра 40 мм
  • два комплекта запчастей для дронов Vector
  • 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.
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