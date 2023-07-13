Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование
2023-07-13 17:37
Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование.
Источник: обновленные данные немецкого правительства
Детали: В частности в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли:
- 6 установок Gepard
- 3230 снарядов калибра 155-мм
- 1184 дымовых боеприпаса калибра 155-мм
- мост для мостоукладчика Biber
- мостоукладчик Biber
- 5 защищенных автомобилей для защиты границ
- 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM
- седельный тягач 8x8 HX81
- четыре полуприцепа
- 24 192 боеприпаса калибра 40 мм
- два комплекта запчастей для дронов Vector
- 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM.