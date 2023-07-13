ВОЙНА В Украине Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование

2023-07-13 17:37

Немецкое правительство решило передать Украине новую партию военной помощи, в которую вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование.

Источник: обновленные данные немецкого правительства

Детали: В частности в новую партию помощи, которую уже доставили в Украину, вошли: