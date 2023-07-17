ВОЙНА В Украине рф пытается вернуть утраченные позиции - Генштаб

2023-07-17 16:05

Попытка оккупантов восстановить утраченные позиции в северной части Старомайорского потерпела поражение, отмечает Генеральный штаб.

Силы обороны продолжают успешно отражать наступление оккупантов на востоке и проводить собственные наступательные действия на юге. Захватчики сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 28 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной на его Facebook-странице в понедельник, 17 июля.

Купянское направление

Украинские защитники продолжают стойко удерживать оборону. За прошедшие сутки россияне без успеха вели наступательные действия южнее Масютовки Харьковской области.

Лиманское направление

Оккупанты наступали восточнее Веселого Донецкой области, успеха не имели.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все атаки россиян в районах Орехово-Василовки, Григоровки и Ивановского. Также оккупанты попытались восстановить утраченную позицию северо-западнее Курдюмовки, однако не имели успеха.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских захватчиков в районе Марьинки.

Шахтерское направление

Россияне неудачно попытались восстановить утраченные позиции в северной части Старомайорского Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Мелитопольское и Бердянское направления

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Успехи ВСУ

За сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых - по зенитно-ракетному комплексу противника

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы россиян, 20 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и две станции РЭБ оккупантов.