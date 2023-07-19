ВОЙНА В Украине фото Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний

2023-07-19 15:38

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Станом на 19 липня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,4 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 10,9 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища, яке знищили рашисти.

Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

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