ВІЙНА В Україні На Запорізькій АЕС набуло чинності локальне припинення вогню для запобігання загрозі ядерної аварії

2026-06-05 16:45

Поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії. Про це сьогодні повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Локальне перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності сьогодні на лінії фронту поблизу ЗАЕС, що дозволить провести необхідний ремонт лінії електропередачі з метою запобігання загрозі ядерної аварії", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що під наглядом експертів МАГАТЕ технічні фахівці обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, завданих військовими діями, на лінії електропередачі Дніпровська напругою 750 кВ після масштабного розмінування території.

Ця ЛЕП була відключена понад два місяці тому, через що найбільша в Європі атомна електростанція залишилася залежною від єдиної лінії напругою 330 кВ для постачання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів, йдеться у повідомленні.

За даними МАГАТЕ, протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ до цієї лінії, що змушувало її використовувати аварійні дизель-генератори.

Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце розташування пошкодження лінії електропередачі: на вершині високих опор поблизу лінії контролю на річці Дніпро.

Це вже шосте оголошене перемир’я біля ЗАЕС з кінця минулого року.

subscriber subscriber

Еще по теме

Україна та МАГАТЕ підписали меморандум про розширення співпраці у сфері розвитку ядерної енергетики

2026-04-29 08:26

Запорізька АЕС втратила підключення до основної лінії електропередачі

2026-03-25 08:22

У Франції сьогодні пройде третя сесія переговорів із представниками Трампа - обговорять ЗАЕС і території

2026-01-07 14:42

Україна та росія припинили вогонь біля Запорізької АЕС заради ремонту пошкодженої ЛЕП

2025-12-30 14:40

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

На Запорізькій АЕС набуло чинності локальне припинення вогню для запобігання загрозі ядерної аварії

2026-06-05 16:45

Стан енергосистеми України 5 червня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів та негоди

2026-06-05 13:34

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Мадяра не заважати євроінтеграції України

2026-06-05 10:32

Стан енергосистеми України 4 червня: наслідки ворожих ударів та рівень споживання

2026-06-04 14:42
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

На Запорізькій АЕС набуло чинності локальне припинення вогню для запобігання загрозі ядерної аварії 2026-06-05 16:45
Стан енергосистеми України 5 червня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів та негоди 2026-06-05 13:34
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Мадяра не заважати євроінтеграції України 2026-06-05 10:32
Стан енергосистеми України 4 червня: наслідки ворожих ударів та рівень споживання 2026-06-04 14:42