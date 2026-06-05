ВІЙНА В Україні На Запорізькій АЕС набуло чинності локальне припинення вогню для запобігання загрозі ядерної аварії

2026-06-05 16:45

Поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінії електропередач для запобігання загрозі ядерної аварії. Про це сьогодні повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Локальне перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності сьогодні на лінії фронту поблизу ЗАЕС, що дозволить провести необхідний ремонт лінії електропередачі з метою запобігання загрозі ядерної аварії", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що під наглядом експертів МАГАТЕ технічні фахівці обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, завданих військовими діями, на лінії електропередачі Дніпровська напругою 750 кВ після масштабного розмінування території.

Ця ЛЕП була відключена понад два місяці тому, через що найбільша в Європі атомна електростанція залишилася залежною від єдиної лінії напругою 330 кВ для постачання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів, йдеться у повідомленні.

За даними МАГАТЕ, протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ до цієї лінії, що змушувало її використовувати аварійні дизель-генератори.

Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце розташування пошкодження лінії електропередачі: на вершині високих опор поблизу лінії контролю на річці Дніпро.

Це вже шосте оголошене перемир’я біля ЗАЕС з кінця минулого року.