Політика В Польше госпереворот, ее раскачала россия

2026-10-31 11:44

В Польше - госпереворот. Точнее - его начало и предвестие. Как и во времена Солидарности, стартовало все в Гданьске и в Варшаве, вчера ночью вылившись в масштабные акции протеста.

Действующую президентскую вертикаль, и прежде всего - главу государства Навроцкого, обвиняют в коррупции и ворошат его темное гданьское прошлое.

Навроцкому припоминают некого пана Ежи, у которого он якобы отнял однокомнатную квартиру и оставил старика на улице. Нашлись и дивные "свидетели", обвинившие Навроцкого в том, что по молодости он промышлял сутенерством и якобы его видели сопровождающим пары в нумера.

Для украинского уха эти масштабы звучат смехотворно, но поляков они возмущают. Тем более, что эти истории падают на благодатную почву мигрантского и Конституционного скандалов.

Первый вылился в массовые митинги в крупных городах Польши. Тысячи людей вышли с протестами на улицы из-за того, что бюрократическая система Польши годами не выдает мигрантам карты побыту (карточки ВНЖ), попросту не рассматривая их дела. В итоге карты, рассчитанные на три года, мигранты получают уже по истечении этих лет, оказываются против воли нелегалами и вынуждены покидать страну. А они ежегодно приносят Польше 416 млрд злотых дохода (около 100 млрд евро или 10,7% ВВП). Из них 94 млрд (около 23 млрд евро или 2,4% ВВП в год) дают Польше украинцы.

Эти "золотоносные" люди долго терпели, но сейчас решили заявить о своих правах.

Еще один, Конституционный, скандал связан с противостоянием президент Навроцкий+партия ПиС против премьера Туска с его Коалицией обывательской. Сейм при поддержке вертикали Туска назначил новых судей Конституционного трибунала, но старые судьи, оставшиеся со времен ПиСовца Дуды, не пускают новых на работу.

В итоге этой ночью протестующий народ выломал забор суда, новая судья Анна Корвин-Пйонтровська объявила себя председателем и отстранила прежнего председателя Богдана Свенчковского и его зама Бартоломея Соханского. Они же отказались подчиниться.

Протесты под судом масштабировались в противостояние электората Навроцкого (а это шовинистические и антиевропейские силы: футбольные ультрас, антисемитская Конфедерация короны польской Гжегожа Брауна, антинемецкие политики и прочий люмпенизированный электорат) против взвешенных и проевропейских сторонников Туска из его платформы.

Трудно не заметить, что это противостояние раскачивает россия, подогревая протесты до состояния взрыва. Раскачка Польши идет настолько активно и во всех сферах, что его игнорировать невозможно, но и документально доказать трудно. При этом многие поляки считают ПиС пророссийским, а Туска - прозападным, и страна в своих симпатиях расколота надвое (как было у нас в "оранжевом" 2004 году). россии это на руку - раскол и возможность переворота в ближайшей к Украине стране НАТО, ставшей оружейным хабом, очень устраивает москву.

В данный момент из-за начавшихся массовых протестов Навроцкий прервал поездку в Сенегал, развернул самолет над Испанией и возвратился в Варшаву, не дожидаясь сигнала "над всей Испанией хорошая погода". Кортеж его был необычайно большим - около 20 машин охраны.

Сейчас правительственная часть Варшавы (Бельведер) перекрыта полицией.

Новая волна протестов ожидается в ближайшие выходные. К ним могут присоединиться те, кто недоволен повышением цен, проблемами медицинской системы, бюрократией, коррупцией и политикой в сельхозсфере. То есть - практически вся страна. Почва уже удобрена.

Янина Соколовская.