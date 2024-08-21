ВОЙНА В Украине В Украине внесли изменения в порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают за больными родственниками: что предусмотрено

2024-08-21 22:15

Кабмин внес изменения в порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают за больными родственниками.

В частности, были пересмотрены документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, удерживающих или осуществляющих постоянный уход за родными.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 августа 2024 г. № 930. Постановление определяет, кто из военнообязанных должен указывать в заявлении о предоставлении отсрочки данные о других родственниках, а кто не должен.

Согласно нововведениям, военнообязанным, которые ухаживают за больными женой/супругом, ребенком или родителями, больше не нужно указывать в заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи и подавать документы, подтверждающие невозможность ухода другими членами семьи. Эти требования касаются тех лиц, которые ухаживают за больными родителями жены. ТЦК СП будут проверять эту информацию по данным государственных реестров.

Военнообязанным, имеющим родителей с инвалидностью I или II группы, больше не нужно подтверждать факт ухода, как это требовалось ранее. Согласно украинскому законодательству, взрослые дети, удерживающие нетрудоспособных родителей, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Также изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода. Теперь для оформления Акта не нужно обращаться в ТЦК и СП. Акт можно получить, подав заявление произвольной формы в органы местного самоуправления (сельского, поселкового, городского или районного в городе совета) или районных государственных администраций. Орган местного самоуправления должен рассмотреть заявление в течение 10 календарных дней после его подачи.

Кабмин отменил требование по оформлению акта установления факта ухода для лиц, уже получающих надбавку или компенсацию за уход. Для них достаточно предоставить соответствующие документы ТЦК и СП.

Также теперь Акт об установлении факта постоянного ухода не включает проверку наличия других членов семьи, которые могли бы осуществлять уход, и не подтверждает невозможность осуществления ими такого ухода.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады в среду, 17 августа, большинством голосов поддержали законопроект № 11391, предусматривающий предоставление отсрочки от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники, в том числе и неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения. Документ был принят за основу и сразу в целом.