Жизнь 3000 гривен в месяц: украинцам заплатят за уход за больными родственниками

2024-03-17 15:30

 

Украинцы, которые ухаживают за тяжело больными близкими имеют право на компенсацию.

Недавно Министерство здравоохранения Украины изменило правила компенсации за непрофессиональный уход.

Если граждане ухаживают за близкими, но не получают за это социальное обеспечение, могут оформить ежемесячную компенсацию.

При этом есть ряд исключений относительно того, кто из граждан не сможет получить такую компенсацию:

 
 
 
  • Те, кто предоставляет социальные услуги у себя дома, включая паллиативный и стационарный уход;
  • Те, кто уже получает пособие по уходу;
  • Профессиональные уходчики, не занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Для получения компенсации понадобятся следующие документы:

  • Заявление на получение компенсации.
  • Удостоверение личности.
  • Справка о доходах за последние полгода или год.
  • Дополнительные документы в зависимости от ситуации, такие как медицинские заключения или решения судебных органов.

Размер компенсации рассчитывается как разница между минимальным доходом, необходимым для проживания одного человека в текущем месяце (2,920 грн. в 2024 году), и общим доходом за последние полгода у того, кто предоставляет социальные услуги.

Компенсация предоставляется на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.

subscriber subscriber

Еще по теме

У 70% украинцев среди близких есть те, кто напрямую участвует в войне

2024-03-14 10:27

Без посещения ТЦК: украинцы смогут обновить данные в военкомате несколькими способами

2024-03-06 22:15

Премьер Шмыгаль заявил, что выехавшие украинцы уплатили в польский бюджет 2,3 млрд евро

2024-03-05 13:35

Словакия продлила защиту для украинских беженцев до марта 2025 года

2024-02-22 11:34

Еще новости в разделе "Жизнь"

3000 гривен в месяц: украинцам заплатят за уход за больными родственниками

2024-03-17 15:30

Заблокувати Telegram в жодній державі технічно неможливо — експерт детально пояснив чому

2024-03-15 20:34

документ В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок, — МВС

2024-03-15 16:31

Украинцам проиндексируют пенсии в апреле: кого коснется и как изменятся выплаты

2024-03-14 20:04
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

3000 гривен в месяц: украинцам заплатят за уход за больными родственниками 2024-03-17 15:30
Заблокувати Telegram в жодній державі технічно неможливо — експерт детально пояснив чому 2024-03-15 20:34
документ В Україні різко зріс рівень перереєстрації автомобілів на жінок, — МВС 2024-03-15 16:31
Украинцам проиндексируют пенсии в апреле: кого коснется и как изменятся выплаты 2024-03-14 20:04