Жизнь 3000 гривен в месяц: украинцам заплатят за уход за больными родственниками

2024-03-17 15:30

Украинцы, которые ухаживают за тяжело больными близкими имеют право на компенсацию.

Недавно Министерство здравоохранения Украины изменило правила компенсации за непрофессиональный уход.

Если граждане ухаживают за близкими, но не получают за это социальное обеспечение, могут оформить ежемесячную компенсацию.

При этом есть ряд исключений относительно того, кто из граждан не сможет получить такую компенсацию:

Те, кто предоставляет социальные услуги у себя дома, включая паллиативный и стационарный уход;

Те, кто уже получает пособие по уходу;

Профессиональные уходчики, не занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Для получения компенсации понадобятся следующие документы:

Заявление на получение компенсации.

Удостоверение личности.

Справка о доходах за последние полгода или год.

Дополнительные документы в зависимости от ситуации, такие как медицинские заключения или решения судебных органов.

Размер компенсации рассчитывается как разница между минимальным доходом, необходимым для проживания одного человека в текущем месяце (2,920 грн. в 2024 году), и общим доходом за последние полгода у того, кто предоставляет социальные услуги.

Компенсация предоставляется на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.