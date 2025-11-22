Спорт Нацполіція розслідує справу організації договірних матчів із футболу, тенісу та кіберспорту

2025-11-22 09:32

Щодо діяльності одного з клубів української Прем'єр-ліги почато розслідування. Національна поліція України веде розслідування у справі організації договірних матчів із футболу, а також із тенісу й кіберспорту. Про такі матчі домовилася група наразі не встановлених осіб.

У злочинну діяльність виявився залучений СК Полтава. Поліція розслідує проведення чотирьох матчів, результат і події на полі в яких є підозрілими.

Усі ці матчі проводилися вже в нинішньому сезоні.

Слід відзначити, що один із матчів Полтави, що його команда грала в Кубку України з тернопільською Нивою, уже розслідує Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу.

На розгляді у справі про договірні матчі також перебувають матчі Полтави, проведені в рамках розіграшу українського чемпіонату, зокрема це ігри з Рухом, Оболонню та Кривбасом.

Про це стало відомо від колишнього керівника комітету Франческо Баранки. Він, окрім іншого, указав на те, що все це, на його думку, підступи тієї ж групи, що є причетною до скандалу, що виник навколо донецького Олімпіка.