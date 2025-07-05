ВІЙНА В Україні Завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи полтавських митників - мільйонерів

2025-07-05 10:31

Завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, до складу якої входили колишній керівник Полтавської митниці, начальник митного посту та вісім державних інспекторів. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Посадовці систематично допомагали розмитнювати розчинну каву за штучно заниженими цінами. Вони навмисно не перевіряли правдивість митної вартості товару, що дозволяло імпортеру суттєво занижувати обов’язкові платежі до бюджету.

Через таку "співпрацю" лише з одним з імпортерів держава недоотримала майже 17 млн гривень митних надходжень.

У межах досудового розслідування проведено понад 50 експертних досліджень. Також в рамках міжнародної правової допомоги отримано офіційну інформацію з Бразилії про реальну вартість кави, яка в кілька разів перевищувала ту, що декларувалась на Полтавській митниці.

Фігурантів обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому організованою групою. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

З метою відшкодування збитків на майно обвинувачених загальною вартістю понад 55 млн гривень накладено арешт.