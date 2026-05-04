На Полтавщині збудують одну з найбільших вітроелектростанцій у Європі

2026-05-04 09:30

Для зміцнення енергосистеми в Україні побудують величезну вітрову електростанцію.

Її потужність складатиме 650 МВт. Загальна вартість проєкту 1,2 млрд євро.

Це буде одна з найбільших наземних вітроелектростанцій у Європі.

Станцію збудують на Полтавщині, вона складатиметься приблизно зі 100 вітрових турбін.

Новий вітропарк допоможе посилити енергетичну стійкість країни. А також буде компенсувати потужності, пошкоджені ворожими атаками.

Полтавська ВЕС — частина масштабних інвестицій у майбутнє країни.