На Полтавщині збудують одну з найбільших вітроелектростанцій у Європі

Для зміцнення енергосистеми в Україні побудують величезну вітрову електростанцію.
Її потужність складатиме 650 МВт. Загальна вартість проєкту 1,2 млрд євро.
Це буде одна з найбільших наземних вітроелектростанцій у Європі.
Станцію збудують на Полтавщині, вона складатиметься приблизно зі 100 вітрових турбін.
Новий вітропарк допоможе посилити енергетичну стійкість країни. А також буде компенсувати потужності, пошкоджені ворожими атаками.
Полтавська ВЕС — частина масштабних інвестицій у майбутнє країни.