ВОЙНА В Украине В Минобороны нашли подтверждение, что рф начинает собирать "шахеды" на своей территории

2023-07-27 11:34

Московия уже атакует Украину "шахедами", собранными на предприятии на своей территории, о чем свидетельствует маркировка на сбитых дронах. Об этом пресс-секретар Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

"То, что на остатках тех "шахедов", которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", - сказала Гуменюк.

Сообщается также, что эрефия в начале следующего года может достроить завод по производству иранских "шахедов" – и это крайне негативно отразится на войне в Украине. Об этом заявила разведка США.

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