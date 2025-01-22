ВОЙНА В Украине За ночь рашисты выпустили по Украине сотню шахедов - ПВО перехватила почти все

2025-01-22 12:30

В ночь на среду рашисты запустили по Украине 99 ударных дронов типа "шахед" и беспилотников-имитаторов. Большинство из них перехватила ПВО, сообщили Воздушные силы ВСУ 22 января.

Указано, что враг атаковал из направлений: Чауда - в оккупированном Крыму и российских городов Миллерово, Брянск, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

"По состоянию на утро подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны(без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные здания, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях. Специальные службы ликвидируют последствия, предварительно без жертв и пострадавших.

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