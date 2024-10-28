ВОЙНА В Украине Рашисты запустили по Украине 100 ударных дронов - большинство из них были сбиты

2024-10-28 14:31

Минувшей ночью рашисты запустили по Украине 100 ударных дронов. Большинство из них были сбиты и испытали влияние РЭБ. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ 28 октября.

Указано, что враг запускал БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа с направлений Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

"По состоянию на 10:30 подтверждены сбития 66 вражеских БпЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито на Киевщине, Черкасчинеи Хмельнитчине", - говорится в сообщении.

Кроме того, 24 российских беспилотника локационно потеряны (обычно это происходит под влиянием РЭБ - ред.), еще четыре улетели в направлении рф и Беларуси. Также зафиксировано несколько попаданий по гражданской инфраструктуре Украины. Боевая работа продолжается, а информация уточняется.

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