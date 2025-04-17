ВОЙНА В Украине Беспилотники рашистов начали разбрасывать в Украине капсулы с крайне ядовитым веществом

2025-04-17 12:30

Вражеские военные преступники используют для ударов по Украине "шахеды", оснащенные ядовитыми веществами. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом CS (ирритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия", - рассказали в ЦПД.

Беспилотники рашистов могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей, подчеркнули в центре.

"Вместе с тем информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается", - говорится в сообщении.

Волонтерский информационный проект InformNapalm отмечает, что в России уже давно действуют целые институты, которые разрабатывают боевые ядовитые вещества, поэтому такая информация может быть правдивой. В то же время проект не подчеркивает, что "рашисты периодически запускают по различным каналам дезинформацию о своих боевых способностях, чтобы сеять панику".

"Поэтому призываем взвешенно и спокойно относиться и к этой, и к любой информации относительно их новых тактик. И осторожность не будет лишней, ведь наш враг действительно идет на любые запрещенные гуманитарным правом и международными конвенциями способы, чтобы убить или покалечить как можно больше украинцев. Поэтому берегите себя и не берите в руки даже осколков, которые могут выглядеть безопасно", - отмечают волонтеры.