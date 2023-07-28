ВОЙНА В Украине фото Германия передает ВСУ новейшие комплексы Skynex, способные эффективно уничтожать дроны всех типов

2023-07-28 16:31

Німеччина до кінця року передасть Збройним силам України партію передових зенітних комплексів Skynex, повідомили у пресслужбі німецького військового концерну Rheinmetall.

«Skynex використовує програмовані 35-мм боєприпаси AHEAD, що дозволяють ефективно знищувати цілі на дуже близькій відстані, особливо дрони.

До того ж, 35-мм боєприпаси будуть значно дешевшими за аналоги на базі ракет у такому ж діапазоні дії», – йдеться в повідомленні.

У Rheinmetall уточнили, що ці комплекси вигідно відрізняються від інших зенітних систем, у тому числі від Gepard.