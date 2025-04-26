Мир Минобороны Германии планирует создать свою спутниковую группировку в космосе, подобную Starlink

2025-04-26 11:33

Министерство обороны Германии планирует в ближайшие годы создать свою спутниковую группировку в космосе, подобную Starlink. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Речь идет о создании сети из нескольких сотен спутников, которые будут выполнять задачи стратегического значения - от обеспечения связи до наблюдений за Землей.

Представитель Минобороны ФРГ подтвердил изданию, що осущестляется подготовка такого проекта, однако отказался раскрывать детали из соображений национальной безопасности. По его словам, сейчас ведомство рассматривает различные варианты реализации этой инициативы, а первоочередной целью является усиление потенциала Германии в сфере космической разведки.

По оценке экспертов, стоимость создания полноценной спутниковой группировки может достигать 10 миллиардов евро. На сегодняшний день на орбите в распоряжении Бундесвера находятся лишь 8-10 спутников.

До сих пор Германия, как и многие другие европейские страны, полагалась в основном на космическую инфраструктуру своих союзников, прежде всего США. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом у ЕС возникли сомнения относительно стабильности ранее достигнутых договоренностей с Вашингтоном.

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