ВОЙНА В Украине Украинцы получают опасные "письма-платежки": банковские счета под угрозой

2023-07-27 20:48

Украинцы начали получать странные электронные письма с некими счетами на оплату от злоумышленников.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

Так, за последние 10 суток правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала уже третью кибератаку группировки UAC-0006 с использованием писем на тему "счета / оплаты".

В нем находится вложение, содержащее файлы и архивы с названиями вроде: "Платежная инструкция ИНН и выход из реестра", "Извлечение из реестра от 24.07.2023г_код документа...", и тому подобное.

По словам экспертов, открытие пользователем таких файлов приведет к загрузке и запуску вредоносной программы SmokeLoader. Для массового распространения электронных писем злоумышленники используют ботсети в более тысячи компьютеров.

"Активизация группировки UAC-0006 может привести к повышению количества случаев мошенничества с использованием систем дистанционного банковского обслуживания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Госспецсвязи подчеркнули, что руководителям предприятий и бухгалтерам необходимо обратить внимание на усиление защиты автоматизированных рабочих мест, предназначенных для формирования, подписания и отправки платежей путем применения программных средств защиты.

Также следует обратиться к системным администраторам для ограничения возможности запуска штатных утилит (wscript.exe, cscript.exe, powershell.exe, mshta.exe) и фильтрации исходных информационных потоков.

Специалисты CERT-UA также сообщили, что активность группы UAC-0006 является финансово мотивированной и осуществлялась с 2013 года по июль 2021 года. В мае 2023 года злоумышленники возобновили свою деятельность.

"Типичный злонамеренный замысел заключается в поражении бухгалтерских ЭВМ, с помощью которых осуществляется обеспечение финансовой деятельности; похищении аутентификационных данных (логин, пароль, ключ / сертификат) и создании несанкционированных платежей", - добавили в Госспецсвязи.