ВОЙНА В Украине В Днепре оценили последствия удара рф "Искандерами": масштабы разрушений значительны

2023-07-29 08:30

 

В Днепре после вражеского удара "Искандерами" чрезвычайники завершили аварийно-поисковые работы. Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, масштабы разрушений оказались большими, чем сообщалось ранее.

"Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Зацепило и 3 административных сооружения и 7 автомобилей", – отметил глава ОВА Сергей Лысак.

По словам Лысака, после трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы – к делу преступили коммунальщики.

"В Днепре же количество пострадавших не изменилось. 9 человек, среди которых двое детей", – добавил он.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что тяжелых пострадавших нет.

"В результате попадания по Днепру травмированы 9 человек, из них двое – дети. У всех не тяжелые ранения. В связи с тем, что в комплексе не проживали люди, обошлось без погибших", – написал он в своем Telegram-канале.

Лукашук также уточнил, что в результате удара по жилому комплексу зафиксированы многочисленные разрушения, но наибольший ущерб россияне нанесли одному дому.

"Весь жилой комплекс имеет повреждения, один из домов комплекса разрушен с 9 по 13 этаж", – добавил он.

Удар по Днепру 28 июля - что известно

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Днепру ввечеру в пятницу, 28 июля. По информации Генштаба, оккупанты применили 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

Как сообщали президент Украины Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов, враг в третий раз атаковал здание Службы безопасности Украины - оно пустовало на момент удара.

Кроме этого, враг попал в жилой комплекс. Дома еще не введены в эксплуатацию – это помогло избежать значительного количества жертв среди гражданского населения.

Поздно вечером в пятницу сообщалось, что в результате атаки пострадали 9 человек, среди них двое подростков, большинство пострадавших – строители, работавшие на объекте.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден наказав передати докази військових злочинів росії в Україні до Гаазького трибуналу

2023-07-28 11:34

Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Днепре - основные вопросы

2023-07-27 12:30

Потери врага в технике и живой силе возросли - число уничтоженных оккупантов приблизилось к 250 тысячам

2023-07-26 15:38

Это война, которую начала рф – Белый дом об атаке дронов на москву

2023-07-25 18:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Пенсионерам в Украине полагаются новые выплаты: кто и сколько может получить

2023-07-29 17:30

ВСУ скоро зайдут в Крым: Буданов рассказал, чего ждать от войны в ближайшее время

2023-07-29 16:30

Из-за успехов ВСУ роCCияне отказываются идти в бой - Генштаб

2023-07-29 15:30

Президент ЮАР в Кремле призвал путина возобновить "зерновую сделку"

2023-07-29 14:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Пенсионерам в Украине полагаются новые выплаты: кто и сколько может получить 2023-07-29 17:30
ВСУ скоро зайдут в Крым: Буданов рассказал, чего ждать от войны в ближайшее время 2023-07-29 16:30
Из-за успехов ВСУ роCCияне отказываются идти в бой - Генштаб 2023-07-29 15:30
Президент ЮАР в Кремле призвал путина возобновить "зерновую сделку" 2023-07-29 14:30