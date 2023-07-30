ВОЙНА В Украине путин может решиться открыть второй фронт у стран НАТО — военный эксперт

2023-07-30 11:30

Путин действует по старому сценарию, который был в 2014 году в Украине, предупредил эксперт западных партнеров.

"Вагнеровцы" двигаются из Беларуси в сторону Сувальского коридора, соединяющего территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО. Путин может открыть второй фронт.

Такое мнение высказал 24 канала заявил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан.

По его словам, Путин действует по старому сценарию, который был в 2014 году в Украине и напомнил о событиях в Крыму. Сможет ли он это сделать, по мнению Кузана, полностью зависит от действий стран НАТО.

"Нет решительного ответа на агрессивные действия по отношению к их беспилотникам в Сирии, над Черным морем перед этим. Мы видели, как российские ракеты залетают на территорию Польши, жертвы есть — это можно было бы считать актом агрессии в отношении государства-члена НАТО", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, более сотни российских наемников ЧВК "Вагнер" отправилась в Сувальский коридор, который объединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область России и Беларусь. Об этом 29 июля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Между тем политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок считает, что Россия хочет втянуть страны НАТО в войну. Для этого наемники "ПВК Вагнер" и приехали в Беларусь.

Напомним, сейчас на территории соседней Беларуси находится более пяти тысяч наемников ППК "Вагнера". Они продолжают в дальнейшем прибывать в страну.