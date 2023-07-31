Жизнь Пенсионерам выплатят до 3100 гривен: кого из украинцев ждет прибавка в августе

2023-07-31 16:48

Украинцам рассказали, кто из пенсионеров может рассчитывать на повышение к выплатам в августе.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Так, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать с 1 августа на единоразовую доплату к пенсии от 450 гривен до 3100 гривен.

Говорится о социальной денежной поддержке, которую получали ветераны войны, инвалиды войны, жертвы нацистских репрессий, пострадавшие участники Революции Достоинства и не только.

Следует отметить, что ранее такую надбавку перечисляли к 9 мая, но в этом году приняли изменения в законодательстве, приурочив дату выплаты ко Дню Независимости 24 августа.

В частности, доплату к пенсии получат следующие категории:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;

лица, имеющие особые заслуги перед страной;

бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

бывшие узники концентрационных лагерей; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы во время Второй мировой войны; дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подвергли репрессиям;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований", а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.

При этом сумма надбавки является индивидуальной - она зависит от категории, к которой относится получатель.

Таким образом, Кабмин установил такие размеры соцвыплат в 2023 году:

инвалиды войны: 1 группы – 3100 гривен, 2 группы – 2900 гривен, 3 группы – 2700 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей – 1000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед государством – 3100 гривен;

члены семей погибших военных и лиц, которые к ним приравниваются – 650 гривен;

участники войны и бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.