Пенсионерам выплатят до 3100 гривен: кого из украинцев ждет прибавка в августе

Украинцам рассказали, кто из пенсионеров может рассчитывать на повышение к выплатам в августе.
Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.
Так, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать с 1 августа на единоразовую доплату к пенсии от 450 гривен до 3100 гривен.
Говорится о социальной денежной поддержке, которую получали ветераны войны, инвалиды войны, жертвы нацистских репрессий, пострадавшие участники Революции Достоинства и не только.
Следует отметить, что ранее такую надбавку перечисляли к 9 мая, но в этом году приняли изменения в законодательстве, приурочив дату выплаты ко Дню Независимости 24 августа.
В частности, доплату к пенсии получат следующие категории:
участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
лица с инвалидностью в результате войны;
участники войны;
пострадавшие участники Революции Достоинства;
члены семей, указанные в пункте 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, и жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
лица, имеющие особые заслуги перед страной;
бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;
бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;
бывшие узники концентрационных лагерей; лица, насильственно вывезенные на принудительные работы во время Второй мировой войны; дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которых в связи с патриотической деятельностью их родителей подвергли репрессиям;
жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, указанных в статье 6-2 Закона Украины "О жертвах нацистских преследований", а также жены (мужья) умерших других жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз.
При этом сумма надбавки является индивидуальной - она зависит от категории, к которой относится получатель.
Таким образом, Кабмин установил такие размеры соцвыплат в 2023 году:
инвалиды войны: 1 группы – 3100 гривен, 2 группы – 2900 гривен, 3 группы – 2700 гривен;
участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей – 1000 гривен;
лица, имеющие особые заслуги перед государством – 3100 гривен;
члены семей погибших военных и лиц, которые к ним приравниваются – 650 гривен;
участники войны и бывшие узники концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 гривен.