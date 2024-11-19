ВОЙНА В Украине В Британии ввели солидные ежемесячные выплаты семьям, приютившим украинских беженцев

2024-11-19 11:30

Власти британского города Элмбридж предлагают финансовую помощь в размере 600 фунтов (порядка тысячи долларов США) в месяц семьям, которые вызвались приютить украинских беженцев, сообщает BBC.

Инициатива финансовой помощи в размере 600 фунтов в месяц призвана поддержать хозяев, которые столкнулись с высокими расходами на проживание.

Отмечается, что с начала программы в марте 2022 года более 300 домохозяйств в Элмбридже помогли украинцам.

Как пишут журналисты, сейчас особое внимание уделяют тем семьям или людям, которые уже проживают в городе, но нуждаются в переезде в новое убежище.

Содиректор местной благотворительной организации ElmbridgeCAN Жанне Твиди акцентировала – финансовая помощь важна, поскольку она помогает компенсировать расходы на содержание беженцев.

"Люди не делают это ради денег, но рост счетов и расходов из-за наличия еще одного человека в доме делает эту поддержку очень важной", – считает она.