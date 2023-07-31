ВОЙНА В Украине У оккупированной Керчи наблюдается большое количество десантных кораблей рф, - ОК "Південь"

2023-07-31 18:26

 

В районе Керчи оккупированного Крыма наблюдается активность крупных десантных кораблей РФ

Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

По ее словам, у оккупантов наблюдается определенный снарядный голод, который связан и с тем, что были удары по Чонгарскому мосту.

"Мы продолжаем работать над уничтожением того, что они уже запасли, и работаем над тем, чтобы логистика не позволяла им пополнять запасы. Те полевые склады боеприпасов, которые они развернули на левом берегу практически все нами отработаны, а подтягивать дополнительные им все сложнее", - подчеркнула Гуменюк.

Представительница отметила, что оккупанты еще могут использовать материковую часть и транспортные каналы для довоза техники и снарядов. Но все же у них усложненная логистика, она замедлена и не дает возможности так активно пополнять склады и технику.

Также, продолжила Гуменюк, враг активно использует сейчас объездной путь через материковую Украину, но он длиннее и сложен. По ее словам, он используется для военной логистики. При этом гражданский транспорт пускают с военными колоннами, чтобы люди стали живым щитом.

"Также еще остается у оккупантов такой резервный маршрут как паромная переправа. Там же по морю, в районе Керчи, мы наблюдаем активность больших десантных кораблей, которые, вероятно, используются для этой логистики", - рассказала спикер ОК "Південь".

Она отметила, все это влияет на морально боевой дух оккупантов. По ее словам, он очень пришел в упадок, продолжает процветать пьянство, мародерство.

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