ВОЙНА В Украине На территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются вагнеровцы

2023-08-02 11:21

На территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются наемники российской частной военной компании Вагнер. Наемники Евгения Пригожина используют старые военные склады. Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что "вагнеровцы" с середины июля начали использовать старые склады на территории бывшего военного городка №28 Поплавы под Осиповичами, где находится большая военная база.

На этой территории есть всего 15 зданий, из которых 10 - это склады площадью до 1070 квадратных метров. Там также старое хранилище техники и несколько караульных помещений.

По данным мониторинговой группы, склады стали использовать с 18 июля, а на спутниковых изображениях от 24 июля заметно, что дорожки между ангарами разъезжены.

"Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в 7 дней на территории бывшего военного городка появилось не менее 6 зон с видимыми изменениями", - говорится в сообщении.

Гаюн напоминает, что 24 июля колонна "вагнеровцев", в которой было по меньшей мере 80 машин, следовала необычным маршрутом. Наемники свернули с трассы М5 возле села Верейцы. Колонна могла поехать как на полигон в Осиповичах, так и на склады в селе Поплавы.

Расстояние от складов до палаточного городка "вагнеровцев" в селе Цель составляет 27 км или 30 минут на автомобиле.

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