ВОЙНА В Украине Зафиксирован первый случай, когда истребитель беларуси попытался уничтожить руССкий дрон-камикадзе

2024-08-30 11:32

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского "шахеда", залетевшего на территорию страны во время атаки рашистов по Украине. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

"Ночью во время очередной атаки рф по Украине один из "шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, в Йельском районе. Это произошло в 03:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после захода "шахеда" в воздушное пространство Беларуси "истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем", а в районе 03:55 в Йельском районе Гомельской области "слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе".

В Гаюн заявили, что это, по всей вероятности, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе типа "шахед".

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