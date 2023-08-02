ВОЙНА В Украине В Полтавской области СБУ выявила сотрудника ТЦК, который за $6 тыс помогал уклониться от призыва

2023-08-02 12:28

Служба безопасности разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. Фигурант брал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за 6000 долларов он изготовлял для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Чиновника задержали "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

Фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу.

В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.

По имеющимся данным, должностное лицо ранее уже способствовало своим знакомым уклоняться от мобилизации.

 Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных военкоматах правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.

 

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В Полтавской области СБУ выявила сотрудника ТЦК, который за $6 тыс помогал уклониться от призыва 2023-08-02 12:28