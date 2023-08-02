Политика Премьер Польши Моравецкий назвал ошибкой вызов польского посла в МИД Украины

2023-08-02 17:37

 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ошибкой действия украинской власти, вызвавшей в МИД польского посла.

Об этом сообщает LB.ua.

"Вызов польского посла - представителя государства, единственного оставшегося в Киеве в день вторжения России в Украину, - в украинский МИД не должен был случиться. В международной политике, в условиях продолжающейся войны и учитывая огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, таких ошибок не должно быть", - написал Моравецкий в твиттере.

Премьер добавил, что "мы всегда будем защищать хорошее имя Польши, безопасность и интересы любой другой страны для нас никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша".

Польский МИД сообщил, что пригласил посла Украины в Польше "в связи с заявлениями представителей украинской власти".

Напомним, в МИД Украины пригласили посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого из-за высказываний министра канцелярии Президента Польши, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача.

В эфире польского TVP Пшидач заявил, что Украина получила большую поддержку от Польши. И что ей "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние годы".

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