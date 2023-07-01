Мир Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие, - Моравецкий

2023-07-01 12:30

 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хотела бы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом он сказал после саммита в Брюсселе.

Моравецкий подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в этой программе.

"Окончательное решение будет зависеть от наших американских и натовских партнеров. Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе", – отметил польский премьер.

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Моравецкий подчеркнул, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает разного рода угрозы".

Ядерный обмен (Nuclear Sharing) – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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