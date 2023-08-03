ВОЙНА В Украине фото Харьковские инженеры создали простую машину для эффективного разминирования территорий

2023-08-03 10:27

Машина для подготовки почвы для разминирования, разработанная харьковскими инженерами, прошла сертификацию, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Компания-производитель получила сертификат и декларацию соответствия, что позволяет наладить производство.

В ведомстве подчеркнули, что важными преимуществами отечественной техники является простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. Вместе с тем, разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины.

В настоящее время ежемесячно производитель может производить две такие машины.

По словам первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, разработка харьковчан будет полезна для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, занимающихся разминированием в Украине.

Сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три - на Харьковщине, и около 3000 специалистов по разминированию. Очевидно, что для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно. По мнению специалстов, если война закончится сегодня, то на полное разминирование страны понадобится не менее десяти лет.