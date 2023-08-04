ВОЙНА В Украине Президент Чехии дал разрешение гражданам своей страны воевать в Украине против оккупантов

2023-08-04 17:32

Президент Чехии Петр Павел дал разрешение гражданам своей страны воевать в Украине с российскими захватчиками и отклонил восемь просьб, сообщаетрадио iRozhlas.

"В целом президент Петр Павел подписал еще 14 положительных решений о согласии на вступление граждан Чехии в Вооруженные силы Украины", - рассказала спикер главы государства Маркета Ржегакова.

Кроме того, чешский лидер отклонил просьбу восьми человек вступить в ряды ВСУ.

Разрешение президента - необходимый шаг для тех, кто хочет легально воевать в Украине. В противном случае закон запрещает чехам служить в иностранных вооруженных силах, если это не войска стран НАТО. Если граждане Чехии уехали в Украину, не получив разрешения, им грозит уголовное преследование.

В целом, согласие главы государства на участие в боевых действиях на стороне Украины уже имеют 146 граждан страны. 

Напомним, ранее президент Чехии заявил, что не видит другого варианта завершения войны, кроме победы Украины.

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