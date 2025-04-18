Мир Чехия впервые в истории полностью остановила импорт российской нефти

2025-04-18 10:27

Чехия впервые в истории полностью остановила импорт российской нефти. Благодаря расширению пропускной способности западного трубопровода TAL, страна перешла на поставки нефти из альтернативных источников, в частности из Италии. Об этом сообщает ČTK.

Первые объемы нероссийской нефти уже прибыли из порта в Триесте в Центральный нефтяной терминал в Нелагозевеси, откуда ее транспортируют на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове. Как отметил премьер-министр Петр Фиала, Чехия окончательно завершила этап энергетической зависимости от России, который длился более 60 лет.

После модернизации трубопровод TAL может ежегодно поставлять до восьми миллионов тонн нефти - этого полностью достаточно для покрытия потребностей чешских НПЗ. Министр финансов Збинек Станюра подчеркнул, что реализация проекта TAL-PLUS стоимостью 1,6 млрд крон была профинансирована из доходов госкомпании MERO ČR.

Нефтеперерабатывающий завод в Литвинове полностью подготовлен к переработке альтернативных нефтяных смесей. В последние годы в нем провели более 2000 модернизаций, в частности заменили вакуумную дистилляционную колонну на полмиллиарда крон.

Компания Orlen Unipetrol, которой принадлежит завод, уже ожидает новые танкеры с нефтью, в частности норвежского происхождения, для бесперебойного обеспечения чешского рынка.

 

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