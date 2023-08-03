ВОЙНА В Украине Оккупанты отступают на юге под давлением ВСУ — NYT

2023-08-03 17:37

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге. Вероятно, атаки направлены на временно оккупированные города Запорожской области: Мелитополь и Бердянск.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что в обоих случаях украинцы продвинулись всего на несколько миль, а должны пройти еще десятки. Авторы публикации отмечают, что официальные лица США заявили, что наращивание украинских сил на прошлой неделе состоялось в то время, когда ВСУ расчищали пути через часть российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

Один западный чиновник, которого издание не называет, отмечает, что российские оккупационные войска истощены, а также имеют проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

Генерал ВВС в отставке, эксголовнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав согласился с этим и сказал: по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают", – сказал он.

Контрнаступление ВСУ

В Генштабе ВСУ 3 августа сообщили, что российские войска контратаковали ВСУ на юге, чтобы вернуть ранее утраченное положение. Впрочем, оккупанты успеха не имели. Украинские войска отразили эти атаки РФ.

Также 2 августа украинский Генштаб сообщил, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки Донецкой области. Кроме того, они продолжают наступательные действия к югу от Бахмута, а также по Мелитопольскому и Бердянском направлениям.

Тем временем разведка Британии назвала фактор, замедляющий контрнаступление ВСУ. Специалисты считают, что выросший на полях на юге страны подлесок может быть одним из факторов, замедляющих развитие боевых действий на этом участке фронта.

В свою очередь, в Пентагоне сделали заявление о контрнаступлении ВСУ. В американском Минобороны считают, что он будет тяжелым и продолжительным. В то же время США будут поддерживать Украину, сколько потребуется.