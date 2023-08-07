Мир Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью

2023-08-07 13:32

Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью, чтобы оградить себя от дальнейших атак. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в интервью телеканалу CNN.

"Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы", – отметил он.

Он подчеркнул, что закрытие границы - крайняя мера, которую Варшава предпочла бы избежать, и если нападения и попытки дестабилизации будут продолжаться, то у нее не будет другого выхода.

Польский чиновник подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси реальна, в частности, "вагнеровцы" уже пытались проникнуть на польскую территорию.

"Мы ждем новых попыток атаковать нашу границу, возможно новых попыток нарушения нашего воздушного пространства", - добавил Яблонский.

По его словам, вагнеровцы "будут пытаться продемонстрировать, что могут делать все, что им вздумается".

Чиновник добавил, что Польша сейчас разворачивает дополнительные войска у белорусской границы.