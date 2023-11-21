Политика Совет ЕС поддержал решение Финляндии полностью закрыть границу с рф

2023-11-21 15:37

У Єврораді підтримали рішення Фінляндії щодо закриття східного кордону з московією.

Президент Ради Шарль Мішель наголосив, що спроби рф використати вразливих мігрантів у своїх цілях отримають належну відповідь.

"Вдячний Фінляндії за ефективні зусилля щодо захисту зовнішнього кордону Європи", - додав він.

Нагадаємо, Фінляндія 18 листопада закрила 4 пункти перетину кордону з росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект про повне закриття кордону. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

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Политика

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Поставки снарядов в Украину с начала войны в Израиле сократились на треть, - ABC News 2023-11-21 16:05
Совет ЕС поддержал решение Финляндии полностью закрыть границу с рф 2023-11-21 15:37
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев 2023-11-21 13:35