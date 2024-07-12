ВОЙНА В Украине Какова сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси

2024-07-12 19:31

На границе со стороны Беларуси не наблюдается перемещения техники, личного состава подразделений армии Беларуси или рашистских подразделений, активности диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация на границе с Беларусью полностью отлична от границы с россией. На этом направлении ситуация полностью контролируемая и возле нашей границы, и по ту сторону. Мы не видим ни перемещения техники, ни личного состава или подразделений армии Беларуси, российских подразделений или собственно активности диверсионно-разведывательных групп", - объяснил он.

Демченко добавил, что обстрелы также не фиксируются.

В свою очередь, украинская сторона активно наращивает оборонные возможности, укрепляет в инженерном отношении линию границы и приграничья.

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